安康高中FRC機器人團隊組成兩隊代表臺灣參與MAKEX泰國國際邀請賽，在7國40隊參賽隊伍中克服逆境及語言，奪下聯盟雙亞軍，為全國唯一獲獎學校，實屬臺灣之光。今(11)日於市政會議獻獎，與侯市長分享獲獎榮耀與喜悅。

侯友宜市長表示，新北為科技重鎮，積極推動機器人教育。其中安康高中為本市推動FIRST機器人競賽扎根計畫之重點學校，除培育學生具備跨域學科素養及最新科技知識，更鼓勵參與國際賽事。此次勇奪國際賽雙亞軍，代表新北市在科技及專業技術扎根已具備國際等級，期許新北市頂尖機器人教育未來能持續精進，與國際接軌。

2022MAKEX世界機器人競賽採聯盟賽制，安康高中FRC機器人團隊精準利用AI視覺辨識完成自動控制任務，憑藉精準射擊機構及操控能力獲得高分，勇奪臺灣區聯盟冠、亞軍進而獲邀參加泰國國際邀請賽。(照片/新北市教育局提供)

2022MAKEX世界機器人競賽採聯盟賽制，安康高中FRC機器人團隊精準利用AI視覺辨識完成自動控制任務，憑藉精準射擊機構及操控能力獲得高分，勇奪臺灣區聯盟冠、亞軍進而獲邀參加泰國國際邀請賽。安康高中校長謝順榮表示，競賽期間發生因上傳程式失誤以致機器無法啟動，參賽學生臨危不亂，逆境中憑藉熟練技巧及堅強意志，歷經6個小時贏下該場比賽順利晉級，最終獲得聯盟雙亞軍，為此次臺灣參賽隊伍中唯一奪得獎牌的隊伍。

另外在競賽中，安康高中學生協助墨西哥隊改良機器，在積分賽中合力拿下關鍵的一勝，也是墨西哥隊伍積分賽中的唯一一勝，讓墨西哥參賽學生在比賽結束時，連聲稱道「Amazing」感謝。學生透過競賽與他國隊伍進行國際交流，互相成長，激發師生對創造、分享、協作的熱情，更引導學生有系統學習，將學科知識運用到生活探索和解決實際問題。

安康高中為新北FRC競賽扎根計畫領頭羊，負責協助相關培訓課程，於2022年參加新北市舉辦首屆FRC臺灣區賽獲得聯盟亞軍，其中有6位團員透過特殊選才考上國立大學機械、資工、生機系。指導老師蘇鼎欽表示，透過此計畫推動及參與機器人競賽，除展現學生對於機電整合及媒材運用專長外，更重要是團隊合作與溝通能力的培養，對學生的成長幫助很大。高二姜仲懋同學表示，很高興參與這場比賽，花費很多時間心力準備，尤其泰國邀請賽中結交很多國外朋友，像印度、阿拉伯、墨西哥等，能跟他國的高中生上場切磋是很棒的事情，有助擴增國際視野。

教育局長張明文表示，新北市於109學年度率全國之先推動FIRST機器人競賽扎根計畫，期盼新北市成為臺灣培養國際機器人人才基地，更鼓勵踴躍參與相關國際競賽，與國際隊伍交流，讓每個學生從實作競賽中展現團隊及專業，培育更多世界級頂尖人才。