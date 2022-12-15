行政院發言人羅秉成轉述行政院長蘇貞昌裁示。（黃婉婷攝）

行政院會今拍板通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」部分條文草案，明定國安犯罪、「黑金槍毒」重大犯罪、賄選與重罪重刑4大類型犯罪者，不得參選。行政院長蘇貞昌15日坦言，過去黑道因各種因素進入社會各階層，包括公職參選、黑道漂白，而人民對掌握公權力者有著高標準，政府認為有必要修正公職候選人的消極資格。

蘇貞昌表示，台灣從威權走向民主何其不易，一路上有多少前人前仆後繼，多少世代人民犧牲奉獻，才能成就今日的民主台灣，然而，過去台灣因為歷史因素，黑道進入社會各階層，包括公職參選、黑道漂白，社會大眾普遍不能接受，為貫徹掃除黑金，積極回應外界所提黑金槍毒等重大犯罪行為，責請各部會完成修法。

蘇貞昌說，政府鼓勵更生人更生，但對於將掌握公權力、公共資源的職位或有監督、制衡政府權力的職位，對於這樣的職位和權力所要求的尊嚴、信賴和名譽，人民期待有更高的標準，如果不能加以防止、人民失望，因此有必要完善公職候選人的消極資格的相關條件修正。 此外，蘇貞昌說，考量近期大選各種不實的競選或罷免廣告流竄，且有深度偽造聲音、影像的犯罪層出不窮，為避免此類犯罪行為影響選舉或罷免結果，增列相關防範機制，又因新興組織犯罪崛起，尤其常見的毒品、人口販運、洗錢詐欺等犯罪，這些犯罪活動經常跨越國界，因此組織犯罪條例修正是為維護社會治安跟國際形象。

本次「公職人員選舉罷免法」修正要點包含四項，首先，對於選罷法第26條消極資格，再增列違反國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例或洗錢防制法相關等罪。

曾犯最輕本刑7年以上有期徒刑之罪，並經判處10年以上有期徒刑確定者；受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定者，此類型的重型重罪也將限制參選；曾有賄選、「搓圓仔湯」，如地方民意機關正、副首長選舉的行賄、受賄行為及政黨辦理黨內提名作業之賄選行為將限制參選，防止犯罪判刑確定者，藉選舉取得公職候選人身分。

此外，為防範境外勢力，草案中也加強罷免選舉罷免廣告實名制，要求媒體應應載明刊播者、出資者及其他相關資訊，而媒體也不得接受外國、大陸地區、香港、澳門居民、法人、團體或其他機構委託刊播之競選或罷免廣告，並應留存委託刊播的完整紀錄。

而選舉、罷免期間，若候選人、被罷免人或罷免案提議人的領銜人對廣播電視、網 際網路刊播的深度偽造影音，可向警察機關聲請鑑識，可檢具鑑識資料要求平台停播、限制瀏覽、移除、下架並留存，並對散播者加重其刑。

最後，現行參與賭博或經營選舉賭盤者刑度較低，本次修法增列選舉、罷免賭博罪，未來參與賭博可處6個月以下徒刑、拘役或科10萬元以下罰金，而經營選舉賭盤最高可處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。

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