卡達世界盃足球賽首場16強戰將於3日晚上11點正式開踢，將由A組第1「橘子軍團」荷蘭遭遇B組第2「星條軍團」美國，光從兩隊過去5次國際賽交手紀錄來看，荷蘭取得3勝1和1敗絕對優勢，前提是荷蘭仍須趕緊找回真正全能球風才能穩操勝券。

荷蘭在今年世界盃小組賽取得2勝1和，如願以A組第1闖進16強，不過擁有豪華後防陣容的他們，防守無須擔心太多，重點是進攻始終無法有效串連，在面對厄瓜多比賽中，更創下單場只有2次射門的難堪紀錄，攻守全能球風蕩然無存。

其中的關鍵因素，就在明星前鋒德派才剛傷癒復出，荷蘭總教練范豪爾前兩場小組賽都沒讓德派先發上陣，直到第3場才讓德派先發，也讓前兩場總計射門11次的荷蘭，到了第3戰變成13次射門，進攻效率確實有所提升，但還明顯不足。

只要德派趕緊找回昔日應有身手，搭配小組賽場場都率先進球的賈克波、小組賽各進1球的克拉森與法蘭基德容，荷蘭的進攻確實才有辦法真正復甦，也讓隊長范戴克領軍的後防線更加高枕無憂，荷蘭或可開始準備8強可能遭遇阿根廷了。

美國在今年世界盃辛苦靠著最後一輪小組賽1比0險勝伊朗晉級，小組賽1勝2和，卻只踢進2球，分別是韋阿(面對威爾斯)、普利希克(面對伊朗)，跟荷蘭小組賽踢進5球，雙方進攻實力差異清楚可見，但兩隊在小組賽同樣只丟1球。

不過美國在這場16強賽面臨傷兵難題，「美國隊長」普利希克踢進擊敗伊朗一球同時，跟伊朗門將貝蘭瓦相撞，他雖忍痛撐完上半場，卻在下半場被換下治療，他在16強賽應該可以帶傷上陣，可是屆時他還能夠發揮幾成功力備受矚目。

美國過往在世界盃最佳成績，是1930年首屆世界盃季軍，當時只有13隊參加，隊史次佳成績則在2002年日韓世界盃的8強，其他4次晉級都在16強止步，或許對美國來說，今年世界盃可以闖進16強已經達標，要過荷蘭這關確實不容易。