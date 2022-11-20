前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加入T1職籃桃園永豐雲豹，從來台到比賽都掀起球迷的熱烈討論，首場比賽萬眾矚目，就連主持人也成為討論焦點，擔任首場主持人的男星威廉（本名：廖亦崟）因主持功力遭球迷狠批，連帶威廉的體育主播老婆卓君澤也遭網友嗆聲，對此卓君澤直球回應網友。

男星威廉擔任桃園永豐雲豹主場賽事主持人，在「魔獸」霍華德的來台處女秀因念錯球員名字，主持表現引來球迷抨擊，對此威廉坦承英文沒有到非常好，面對主持工作也相當緊張，「希望雲豹有一座冠軍以及圓滿的球季，也希望霍華德喜歡台灣，看看球季結束後，我的英文變比較好，還是霍華德中文變比較好！」

不過這番言論難以平息部份球迷怒火，有球迷跑到威廉老婆卓君澤的Instagram貼文底下留言：「妳老公主持成這樣，該不會鼓勵他說他表現很好吧？」、「因為他看起來覺得自己超屌、表現很好，畢竟如果他不是你老公，他也不會有這份工作」、「拜託管好不要放出來危害球迷。」

對此，卓君澤一一回擊，用詞犀利：「所以呢？來我這留言有什麼意義」、「你跑來我這邊也是蠻丟臉，每個人有自己的功課，他主持的如何，都得自己承擔」、「你的留言就像毒藥，看到也刺眼，既然你想知道，是蘇翊傑千拜託萬拜託威廉接主場主持，跟我毫無關係」。

卓君澤回應威廉能主持並沒有靠她的關係。（圖／截圖自lindsey_chocho Instagram）

卓君澤回應網友。（圖／截圖自lindsey_chocho Instagram）