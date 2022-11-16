富邦人壽UBA大專籃球聯賽111學年公開一級賽事將於11月18日登場，從成功大學的女一級預賽開始，今年承辦單位大專體總為賽事規劃「絕對可以」口號，傳達勇於嘗試、自信前進的精神，公開男一級政治大學問鼎3連霸，世新大學除了女籃要爭取繼文化大學之後，第2支締造4連冠的勁旅，也想挑戰男、女籃同季稱王封后的成就。

UBA 111學年新賽季開賽記者會16日舉辦，冠名贊助商富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽連續第7年冠名贊助UBA賽事，感謝體育署、大專體總多年來合力實現突破與創新，打造一年比一年更具影響力的學生籃賽最高殿堂。

開賽記者會上，公開女一級12隊、男一級16隊由教練、球員代表出席，並一一宣示新球季展望，大家也都運用了今年賽事口號「絕對可以」，來鼓勵團隊，相信「絕對可以」打出精彩的一季。

政治大學連續兩屆稱霸公開男一級冠軍，總教練陳子威表示，在109學年總決賽MVP張鎮衙、外籍生丁恩迪畢業後，本季希望全員15人可以保持健康出賽，由於賽制關係，都需要面臨連續出賽，也期許有不同的球員可以跳出來幫助球隊，「至於挑戰3連霸，我相信冠軍是每隊都想要的目標，對我們來說今年就展現團隊凝聚力、以球隊的球風面對考驗，努力挑戰歷史。」

世新大學男籃連續兩季在公開男一級屈居亞軍，女籃則是創下3連霸霸業，本季男籃網羅畢業自HBL冠軍隊伍新竹光復高中的陳將双、張俊生兩位好手，女籃則有來自北一女的「閃電俠」宋瑞蓁和蔡佑蓮、金甌女中182公分長人游沁樺等HBL好手加入，增加挑戰4連霸的本錢，教頭何正峰表示，新秀加入確實對球隊如虎添翼，但相信困難也不少，期待關關難過關關過，「挑戰歷史，絕對可以。」

此外，本季公開女一級第一階段預賽比賽地點是台南成功大學，是UBA女籃繼91學年度排名賽、暌違20年再度「南漂」，對於地主成功大學女籃隊來說，UBA回到南部舉辦，又是自家主場，對球隊來說很興奮也是壓力，會盡量把壓力轉換成助力，打好每一場賽事。

大專體總副會長曾慶裕在111學年UBA開賽記者會上致詞。（大專體總提供）

UBA公開男一級衛冕軍政治大學面對各隊來勢洶洶挑戰，總教練陳子威（左）及升上大四的林彥廷自信喊出創造歷史「絕對可以」。（大專體總提供）