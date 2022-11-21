2022卡達世界盃足球賽火熱開踢！為迎接為期一個月的世足熱潮，國泰飯店觀光事業旗下COZZI Blu和逸飯店．桃園館推出「COZZI Blu 2022 世足猜一猜」抽獎活動，於即日起至12月9日，凡自由行旅客入住COZZI Blu或於逸市集、逸薈軒及Blu Bar單筆消費滿2,000元，即可領取世足預測券乙張，預測冠軍成功，更可獲得抽獎機會，獎項包含住宿券、逸市集平假日自助餐券等多項好禮等著世足迷們抱回家。 COZZI Blu和逸飯店．桃園館推出「COZZI Blu 2022 世足猜一猜」抽獎活動，一起預測2022世界盃冠軍，凡是自由行旅客入住即可獲得預測券乙張，或於逸市集、逸薈軒及Blu Bar單筆餐飲消費滿2,000元，也可獲得預測券乙張，預測活動只到八強賽12月9日當天或是預測券發完為止。猜中2022世界盃冠軍就有機會抽中頭獎二十坪超大空間、擁有獨立客廳、市值30,800元的舒適套房住宿券乙張及時下最流行Glamping奢華露營主題結合海濱碼頭風的逸市集平假日自助餐券兩張一名、貳獎為舒適客房雙人房券乙張一名，參獎為逸市集平假日自助餐券兩張三名，另外還有參加獎逸市集平日自助餐券兩張十名。中獎名單將於12月20日公布於COZZI Blu官網及Facebook粉絲團公告。 即日起至12月29日，COZZI Blu推出快閃房客優惠，逸市集Cozzi Market週一至週四午晚餐七折、週五午餐七折、週五及週末晚餐八折，逸薈軒 Yi Hui Xuan週一至週四午晚餐八五折。逸市集野炊型Buffet符合現代人對大自然野營嚮往，部分區域與日本知名露營品牌Snow Peak聯名，打造BBQ室內露營野餐風的用餐環境。以露營野炊的料理方式，不經過多調味，鎖住食材原有的原始風味，也呼應了目前二十一世紀健康飲食趨勢。逸薈軒使用台灣在地農產融合川揚料理擄獲老饕味蕾並以獨有的中國現代風裝潢相襯，同時滿足顧客視覺享受。