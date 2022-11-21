半導體底部強彈行情方興未艾，焦點再度轉回晶圓代工龍頭台積電（2330）、二哥聯電（2303）身上，雙雄股價即將挑戰500元與50元，前者獲高盛重申看好，聯電則擁凱基投顧升評「買進」，搭配外資近期接連看多聯詠（3034）、聯發科（2454）、創意（3443）等IC設計高價股，半導體強強聯手帶旺台股士氣。

隨市場逐漸消化半導體庫存修正、消費性電子產品終端需求疲弱、地緣政治風險等不利因素，台積電股價在眾外資護航下展開一輪強攻，花旗環球、摩根士丹利、瑞銀、高盛證券等，近期都重申對台積電正面觀點，推測合理股價介於550元～745元間，加持台積電瞄準收復500元大關。

高盛證券指出，市場情緒近期有所舒緩，主要得益於美中貿易會談後，地緣政治的疑慮下降，加上巴菲特旗下投資公司波克夏豪擲41億美元買進台積電ADR，在情緒面好轉與「大咖」資金雙重加持下，看好台積電股價得以續強。

瑞銀證券則認為，先前的地緣政治擔憂早使投資氣氛處在非常保守狀態，考量10倍本益比是台積電評價的谷底，反而是很好的加碼機會。

繼大和資本證券於9月升評聯電後，凱基投顧最新加入翻多聯電行列。

展望明年，凱基投顧預估二線晶圓代工廠營收將在明年第二季、第三季見到復甦，目前股價僅交易在2023年推估EPS的8.8倍本益比，股價淨值比也才1.9倍，對比晶圓代工同業的19.1倍與2.1倍，評價並不高，因而升評聯電至「買進」，推測合理股價由34元拉高到52元，跨過50元大關。

就國際資金動向觀察，外資自11月上旬以來回補晶圓雙雄意圖明顯，18日各小幅買超2,000張以上，台積電終場收487元，聯電則收45.6元，離下一階段「5」字頭整數關卡均在射程範圍內。