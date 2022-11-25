美系外資針對創意(3443)具最新研究報告，看好創意2023年仍是營運成長的一年，但受到研發人員規模的限制，NRE翻倍成長有難度，故維持加碼加碼評等、目標價550元。

美系外資表示，根據創意對其前20大客戶的調查顯示，2023年仍將是營運增長的一年，除Turnkey(量產)繼續成長外，也得益於更好的代工產能支撐。現階段維持加碼加碼評等、目標價550元。

美系外資表示，創意第一季受到季節性影響，單季營收恐下滑，但2023年全年應仍是成長態勢。NRE(委託設計)營收部分，以創意每年研發人員將呈現個位數增長來算，創意NRE年營收儘管將持續成長，但要挑戰翻倍不太可能。

在車用部分，美系外資表示，創意 一直在為汽車HPC(高速傳輸)做測試晶片，其中包括中國客戶，但是有鑑於汽車產品對安全問題的安全，進入量產貢獻需要更長的時間才能看到成果。

創意今股價震盪整理，盤中跌幅約1.5%，股價最低觸730元，仍高於美系外資的目標價550元。