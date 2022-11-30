2022年匯聚多重危機，重創全球總經環境。從金融角度來看，最主要的變化來自貨幣政策，由支持全球市場轉為以抑制通膨為重。隨著市場持續震盪，流動性日益緊縮，富達國際亞太股票主管Marty Dropkin認為，2023年硬著陸機率仍高，且「通膨與利率」、「強勢美元」、「區域性差異」等三大趨勢將主導市場發展。

富達國際基金經理人王陶沙(Taosha Wang)則認為，預估2023年將延續去全球化、製造回流或鄰近外包等趨勢，而供應鏈與全球貿易的重組將產生贏家及輸家，並形成以美國與中國為首的新貿易聯盟，預估墨西哥和加拿大有望受惠美國貿易增加，印尼則有望受惠與中國之貿易緊密度。

Marty Dropkin表示，市場今年為高通膨所苦，預估通膨可能持續在高檔，寬鬆貨幣政策已畫下句點，同時增加了央行過度緊縮引發經濟衰退的風險。市場滿心期待央行能夠軟化立場，設法引領經濟軟著陸。然而，由於各國央行已不再採取之前『不惜一切代價』應對疫情之寬鬆政策，溫和經濟衰退是2023年最可能出現的結果。在市場認清這點之前，可能會看到因為樂觀預期聯準會政策轉向與否所造成的急漲與急跌，惟利率最終應將觸頂止穩，但如果通膨維持在2%以上，利率就不太可能降得太快。

美元接下來的走勢是另一個值得關注的焦點。2022年，強勢美元重創其他經濟體，不論是已開發國家或是依賴發行強勢貨幣債的新興國家皆然。若聯準會持續升息，美元進一步升值，可能會加速其他地區陷入衰退。相反地，一旦美元走勢明顯轉向，這些陷入困境的經濟體就有機會緩解大部分壓力，並提升整體流動性。

以區域性而言，各地展現明顯差異。其中，歐洲在2023年恐將面臨最為嚴峻的挑戰。關鍵在於企業和消費者能否安然度過這個冬季，不致爆發削弱需求的停電問題，以及俄烏衝突後續如何發展。股市仍存在尾端風險，因為在一般家庭為生活成本上升所苦之際，歐洲央行仍持續升息步調。

美國的情況截然不同。儘管若干跡象顯示消費者承受壓力與日俱增，但實體數據尚未轉弱，且市場尚未完全反映企業獲利下修的幅度，因此成長如果突然減速，標普500指數明年有可能出現更劇烈的震盪。

亞洲方面則展現韌性。儘管強勢美元加上聯準會引領全球升息，導致今年亞洲市場出現幾波資金外流，2023年可能還會持續觸動投資人敏感神經，但由於亞洲各央行坐擁充沛的外匯存底，且外債負擔較輕，許多央行較過往緊縮週期展現更佳韌性。中國大陸可能會持續推動其寬鬆政策；而印度在其強勁的國內經濟支持下可望維持政策靈活彈性。由於2023年市場仍具波動，建議投資人可運用亞洲配置提升投組效益與成長潛力。

Matthew Quaife表示，在全球央行不計代價升息以對抗通膨情境下，2023年經濟成長將轉弱且央行鷹派態度將緩和，整體資產配置維持防禦性策略，股票方面偏好較能抵禦市場波動的優質股票，相對看好美股與亞洲不含日本地區。

在固定收益方面，考慮到美國和核心歐洲地區經濟下滑風險，若央行減緩升息步調，股債市場可望回歸負相關的特性，則債券方面尤其以政府債、投資等級債將扮演重要角色，偏好評價具相對吸引力的投資級債券。