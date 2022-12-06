銅箔基板廠騰輝-KY(6672)11月合併營收為4.37億元，月增11.92%，騰輝-KY總經理鍾健人表示，由於終端庫存降低，有看到急單出現，第4季營運持續改善，明年第1季有望與今年第4季差不多，未來將持續聚焦六大重點產品應用，擴大佈局高毛利產品。

受惠於近期原物料價格上揚，PCB業者庫存消化大致落底，消費性電子及汽車板等一般銅箔基板材料拉貨動能逐漸提昇，騰輝-KY 11月營收回升至4.37億元，月增11.92%，累計前11月合併營收52.1億元，年減26%；鍾健人表示，第4季營運比第3季改善，明年第1季有望與今年第4季差不多。

騰輝-KY表示，軍工及航天高信賴度基板訂單持續增加，主要係聚醯亞胺(PI)基板具高耐熱、低膨脹及耐高濕特性，深獲美國太空總署 (NASA)、波音、歐洲Airbus及雷神等軍工及航天客戶認可，由於俄烏戰爭爆發至今，預期將進入延長賽，世界主要大國均大幅增加國防預算影響，致使國防武器需求強勁；再者，公司近期研發耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組等，公司散熱材料具市場領先地位，軍工材料也同時有顯著成長，隨著高性能產品應用將可帶入更多營收貢獻。

此外，騰輝-KY也持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用等。

展望明年，騰輝-KY表示，雖然產業仍面臨國際政經局勢及高通膨等不穩定因素影響，但隨著各國邊境解封，尤其中國政府已經開始放鬆控管，汽車供應鏈缺料狀況逐漸緩解，全球航空及消費有望復甦，軍工航太市場需求將因主要國家國防預算增加，搭配產品策略上，公司專注開發特殊材料應用市場，以提高毛利代替競爭銷售額的模式，已經取得成效，有助於公司未來營運表現。