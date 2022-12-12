雲朗觀光集團旗下雲品(2748)公布2022年11月自結合併營收2.05億元，僅較10月2.12億元小減3.29％、較去年同期1.56億元成長達31％。累計前11月合併營收18.07億元，較去年同期12.41億元成長達45.59％，雙雙續創僅次於2019年的同期次高。

雲品指出，先前受疫情衝擊甚鉅的宴會業務，11月起外燴、工商活動與婚宴場次有報復性恢復情形，12月亦受惠年末的尾牙活動、大型外燴以及婚宴辦理，將有望接近歷年同期的不錯表現，配合國旅持續暢旺、境外觀光人數緩步恢復，第四季業績將持續回溫。

雲品表示，日月潭雲品溫泉酒店對獲得消費者青睞的專案持續多路進擊，推出Kids Power冬令營、聖誕節「馴鹿尋路」與輕奢華假期套房等活動與專案，維持住房銷售動能。同時，維持聚焦提升顧客體驗、不追求高住房率的營運策略，有望帶動住房營收維持穩健成長。

而台北君品酒店則推出「AVEDA幸福純香」、御膳房等星級住房餐飲饗宴方案，持續銷售國旅住房與入境觀光的國際旅客住房。雲品表示，台北君品外籍旅客自邊境解封以來成長近2成，將有效帶動年底周末住房接近客滿，使整體住房率有效回穩。

此外，雲品透過「君品Collection」平台持續積極布局委託經營事業，除了攜手總太地產的豪宅接待中心持續籌備中，桃園皇家薇庭除夕圍爐宴已熱銷至8成滿，尾牙與春酒亦有數十場接單，婚宴方面更已接單至2024年首季。

而台中蘭克斯特目前除夕圍爐宴包廂已客滿、大宴會廳已8成滿，年後春酒亦接單數十場，婚宴方面亦已接單至2024年首季。甫接手的茹曦酒店餐飲業務，Sunny Buffet自助餐廳來客數高倍數成長，宴會詢問度亦大幅提高，宴會業務復甦態勢明顯，將有望創造營運獲利。

整體而言，隨著境外移入病例數穩定下降，自12月1日起宴席開放逐桌敬茶敬酒、10日起不再管制入境人數，將有利雲品餐飲宴會與住房營運。且年底適逢旅遊、尾牙、婚宴與聚餐旺季，預估將在農曆春年前迎來消費高峰，有望帶動今年全年業績恢復疫前水準。