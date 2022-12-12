經濟部今(12)日公布第3季製造業投資及營運概況調查報告，數據顯示，第3季製造業營業收入為歷年同季新高，惟經濟部點出，儘管廠商回台投資挹注製造業經濟動能，但全球經濟不確定性仍高，將導致企業投資轉趨保守。

經濟部數據指出，第3季製造業國內固定資產增購(配合國民所得統計定義不含土地)4970億元，季減7.8%，年增0.1%，主因化學材料、金屬製品等業者擴建廠房及增購設備，加上國營事業重大建設持續進行所致，惟因終端消費需求轉弱，致半導體業者投資進程放緩，資本支出減少，抵銷部分增幅。

第3季製造業營業收入(含海外生產之收入)8兆9893億元，為歷年同季新高，季增3.1%，年增7.0%，主因受惠國際品牌手機新品上市，以及高效能運算、車用電子等新興科技應用需求持續，加以國際油價較上年同期仍維持增勢，帶動營收持續成長所致。

展望未來，經濟部認為，隨廠商回台投資計畫逐步落實，加上離岸風電建設持續推進，可望挹注我國製造業投資動能，惟受俄烏戰爭僵持、通膨壓力及大陸持續清零政策等影響下，全球經濟前景不確定性升高，恐導致企業投資計畫轉趨保守觀望。