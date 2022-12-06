據科技新聞網站《個人電腦雜誌》（PCMag）報導，除非拜登政府採取行動，否則明年1月美國將恢復川普時代對顯卡等中國製PC零組件課徵的關稅，這也意味著價格將隨之上漲。

白宮在今年3月豁免了這項川普時代祭出的關稅措施，否則包括主機板在內等許多在中國製造的電子產品和零件都將面臨高達25%的關稅。在美國通膨高漲之際，這項豁免措施有助於電子產品價格回復穩定。這項關稅豁免將於12月31日到期。

隨著到期日越來越近，一些產業組織要求美國貿易代表處（USTR）延長豁免或乾脆取消關稅的呼聲越來越高漲。由美國160個商會組成的「支持自由貿易聯盟」（Americans for Free Trade Coalition）甚至提出警告，稱因為拜登政府的不作為，企業已經開始計畫漲價。

該商會團體早在10月就向美國貿易代表處表示，美國企業必須提前好幾個月做出供應鏈和採購決策，USTR不作為所造成的不確定性，迫使我們必須為那些可能很快就失去關稅豁免待遇的產品線，做好調漲價格25%的準備。

其成員包括超微、輝達和惠普的「消費者技術協會」（CTA）也在遊說美國貿易代表處盡快就延長關稅豁免做出決定。

到目前為止，美國貿易代表處對是否將延長這項關稅豁免仍然保持沉默。其發言人表示，關於這些豁免措施，目前沒有最新消息可以提供。不過，美國貿易代表處上個月確實延長了新冠防疫產品的豁免措施，雖然只延長3個月。

取消這些川普時代的關稅措施可能有助於拜登政府應對頑固的通膨，但跡象顯示美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）似乎較傾向於保留這些關稅。今年6月她在某國會小組委員會接受質詢時表示，她將關稅視為美中貿易關係裡的「重要籌碼」，而「一個貿易談判代表永遠不會放棄這個籌碼」。