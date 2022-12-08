兵役延長的政策引發關注，國防部長邱國正昨天指出希望能在年底前公布，但總統府則表示目前沒有確定時程。多名朝野立委今表示，關於兵役延長最重要的還是與社會的溝通以及配套措施，且不要以選舉考量，並準備好再公布比較適當。

民進黨立委趙天麟表示，兵役延長茲事體大，會牽涉到台灣的自我防衛能力以及役男的生涯規劃，對國家整體政策來說，除了國防部外，也會牽涉經濟部、內政部、教育部、勞動部等，府方有謹慎的態度面對是正確的，不一定要趕在某個時間點去提前。他強調，最重要的是不要繞過立法院這一關，讓大家好好監督。

林俊憲則說，兵役延長要尋求社會共識與對話，讓大家了解不是兵役延長就會發生戰爭；若欠缺溝通突然宣布，也會引起質疑。林俊憲說，兵役由4個月延長到12個月，在營役男會多3倍，多出來的軟硬體設施需求相信有經過一段時間籌備，那也須跟大眾來說明，充分溝通是政策轉變最重要的基礎、並尋求民眾支持。

而兵役延長會不會對2024的選情有影響？趙天麟則說，他一向都認為不要跟選舉掛鉤，牽涉到選舉的話都不會有正常討論，應該就事論事，役期該不該延長、訓練內容以及相關配套措施才是最重要的。

趙天麟表示，不要讓大家覺得說願意為國付出，但進軍營都在浪費時間，應該要去避免這個情況、並建構在有意義的訓練之中，他強調，做好相關準備與規劃再公布比較適當。

國民黨立委洪孟楷表示，自己是一年10個月的兵役，要延長多久是要執政黨跟全國民眾溝通，當中的原因與兩岸兵兇戰危的程度，真的確定延長的話，政府要好好說明清楚，不是讓大家每天一爆料跟猜疑。

洪孟楷也說，若是有選舉考量就不應該，，如果有任何人想把兵役問題跟選舉掛勾，這是最不智的行為，也希望執政黨推動政策的時候，不要再充滿政治算計。