寒流即將在周五晚間來襲，周末全台急凍！北部甚至預報4度低溫。中央氣象局長鄭明典PO文，指台北站今晨已達14度，符合「大陸冷氣團」標準；但氣象局定義和往年不同，引來天氣風險總經理彭啟明留言，「可以多溝通嗎」。

「要改的時候，是否能和氣象界多溝通，不是單一來決定」，彭啟明罕見上鄭明典臉書「踢館」。因根據氣象局原先定義，「大陸冷氣團」的標準為台北站達攝氏12.1度至14.0度，若14.1度以上，則維持「東北季風」。

台北站今晨最低溫，剛剛好報到14度整，符合原先定義。但鄭明典PO文當時，台北站為14.2度，他特別解釋，因採用的是「四捨五入」後的數字，所以冷氣團成立。

這也就是為什麼，東北季風今天原地升級大陸冷氣團，讓大家措手不及。事實上，氣象局當初在討論要不要「四捨五入」時，內部意見兩極，一派認為應依照一直以來遵循的標準，不宜貿然更動；另一派覺得氣象應用要更貼近民眾，若只因為差了零點幾度，東北季風硬是不講冷氣團，預報上失去意義。

最後妥協出「四捨五入」，才會變成彭啟明等氣象界人士，質疑氣象局關起門來「我說了算」。壹電視氣象主播賴思豪表示，天氣預報確實該以便民為出發點，不過四捨五入將造成統計上重大盲點，畢竟標準已不同，如歷年最早冷氣團和最晚冷氣團的時間，是否要重新紀錄？還有，像10.4度跟10.5度，雖只差0.1度，但前者四捨後變成寒流，後者五入後維持冷氣團，界定上如何取捨？