國防部今宣布，確定延長入伍訓練，但兵役期尚未拍板，台灣民意基金會今公布最新民調，面對中共武力威脅，七成三同意台灣役男服役至少要一年才合理，一成八不同意。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這項發現傳達了一個清楚的訊息，現行台灣役男四個月軍事訓練期改成一年，是社會高度共識。

被問到，「台灣目前兵役制度，役男只須服四個月「軍事訓練役」。面對中共武力威脅，您認為這樣的制度是否合理？」民調顯示，3.5％非常合理，17.1％還算合理，41％ 不太合理，28％一點也不合理，10.4％沒意見、不知道。

至於同不同意台灣役男服役至少要一年才合理？38.6％非常同意，34.6％還算同意，10.9％不太同意， 6.7％一點也不同意，9.2％沒意見、不知道、拒答。台灣當前役男只須服四個月軍事訓 練役的制度是不合理的，六成九覺得不合理，只有二成一覺得合理。

與上次2022年3月調查，認為當前「役男只須服四個月軍事訓練役」合理的人增加 5.8 個 百分點，認為不合理的人減少 7.8 個百分點；相差九個月，20-24 歲年輕人對四個月軍事訓練役態度出現翻轉，從25.1％覺得合理，52.9％覺得不合理。 如今41.9％覺得合理，27.5％覺得不合理。 但25歲以上認為不合理的仍高達七成以上。

至於面對中共武力威脅，是否同意台灣役男服役至少要一年才合理；38.6％非常同意，34.6％還算同意，10.9％不太同意，6.7％一點也不同意，9.2％沒意見、不知道、拒答。相較2022年3月，同意的人減少2.7個百分點，不同意的人減少0.2個百分點。

游盈隆說，九個月前，20-24 歲年輕人對訓練役改為一年56.4％同意，26.3％ 不同意。如今35.6％同意，37.2％不同意。但25歲以上對訓練役改為一年仍有極大的共識。

他分析，從政黨支持傾向看，政黨不分顏色或大小，每一個政黨的支持者都呈現一面倒地同意「役男至少要服一年兵役」。民進黨支持者八成二同意，一成二不同意；國民黨七成五同意，二成不同意；民眾黨七成九同意，二成不同意；時代力量七成四同意，二成六不同意；中性選民五成五同意，一成八不同意。

他說，不分性別、政黨、教育程度、職業背景、省籍族群和行政區域，都呈現一面倒的同意將役期延長為一年。這是台灣罕見景象，顯示大敵當前，即便剛經 歷非常激烈的2022選舉競爭後，國人在這項問題上看法仍高度相同，展現難得一見的社會共識，也無意中浮現了堅定的台灣命運共同體意識。

本次調查訪問期間是2022年12月12-13二天，全國為範圍的二十歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1070人、抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 3 個百分點。