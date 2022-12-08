國防部長邱國正昨在立院表示年底前會公告義務役兵役延長方案，豈料總統府發言人張惇涵對此表示「目前沒有確定時程規劃與定案」。國民黨立委賴士葆表示，邱國正才說年底前要公布，就被總統府打槍，應該辭職以示對此政策的負責與堅持，否則都是在唬弄老百姓。

賴士葆說，邱國正昨天才在立法院說今年底前會公布兵役役期由4個月延長為一年，不久卻遭總統府打槍否認，這項早經總統拍板的政策，卻因選舉考量而被推翻，邱國正應該辭職以示對此政策的負責與堅持，否則都是在唬弄老百姓。

國民黨立委林文瑞也點名內政部，兵役延長究竟是否能夠順利，內政部也扮演著關鍵的角色。除了兵役法明文規定兵籍、徵集的相關事項規則，須由內政部會同國防部制定之外，調整役期後的配套措施，例如役男的權益問題、兵役等待期的調整也都需要內政部的妥善規劃。因此，除了國防部需要向外界釋疑之外，內政部也應當向國人說明當前的研擬進度。

林文瑞認為，倘若年底前來不及公告，明年又正值立委及總統大選，可能又會懸而未決。這樣的情況下將會造成民眾人心惶惶，嚴重影響役男未來的職涯規劃，也會造成國內就業市場的不穩定，這都是你我所不樂見的情況。

林文瑞要求國防部與內政部必須要盡快確定政策上路與否以及公告的日期，也必須要詳細對外說明兵役延長的配套措施，否則不只役男跟家屬會提心吊膽，也將會連帶影響我國的就業市場。