九合一選舉綠營大敗，總統蔡英文辭任民進黨主席，閣揆蘇貞昌留任行政院長，但內政部長徐國勇已於日前請辭離職。內閣人事異動引發外界關注之際，有傳言稱交通部前部長林佳龍將接任內政部長一職，林佳龍辦公室今(14日)發出聲明，對此駁斥指純屬謠言，亂點鴛鴦譜，對人事安排的傳言應適可而止。

林佳龍辦公室新聞回應如下：

有關報載林佳龍將接擔任內政部長的傳聞，純屬謠言，請有心人士勿再製造謠言，亂點鴛鴦譜。民進黨應該將重心放在檢討改革，對於人事安排的傳言，應該適可而止。