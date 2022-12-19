受到大陸疫情升溫影響，近期民眾狂掃普拿疼導致各藥局缺貨，中央流行疫情指揮官王必勝今天呼籲，國內還有其他同成分的退燒藥品牌，請民眾勿搶購普拿疼。對此普拿疼官方稍早也回應，將緊急向國外調貨提高供貨量因應國人需求。

相較上周指揮中心再三強調，國內退燒藥供應無虞，其中乙醯胺酚(Acetaminophen)成分的藥品庫存量達2.7個月，但王必勝今日卻改口，表示普拿疼確實有出現大量收購的情形，已導致缺貨及叫貨困難的狀況，呼籲國人依需求適量購買，勿大量轉寄國外。

稍早普拿疼官方也回應本報詢問，表示目前還沒觀察到突發性需求的波動。然而近期台灣與全球疫情延續，針對輕症緩解的需求持續存在，因此能緩解疼痛和退燒之普拿疼止痛加強錠、普拿疼膜衣錠，以及能緩解輕症症狀如咽喉痛、發燒、頭痛、鼻塞、肌肉酸痛等症狀的伏冒加強錠及伏冒熱飲之需求皆升高，本公司已緊急向國外調貨提高供貨量給台灣，也盡最大努力加快貨到市場的速度，然普拿疼及普拿疼伏冒需求驟增為全球現象，最終到貨量視供貨狀況而定。