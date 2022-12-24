BNT採購事件延燒，資深媒體人黃光芹爆料，政府因堅持改「復必泰」標籤，導致疫苗供貨延宕6周。疫苗抵台後，華航2名地勤潛入貨艙，將「復必泰」布條掀掉。中央流行疫情指揮中心今澄清，相關說法並非事實。黃光芹所稱「民進黨政府對上海復星才是情有獨鍾」為混淆視聽，令人遺憾，呼籲外界勿誤導民眾、扭曲事實，傷害防疫人員。

黃光芹發文指出，民間採購BNT疫苗，簽的是4方合約，BNT、上海復星、政府和民間。為重新印刷、改「復必泰」標籤，延宕了6個禮拜，改了標籤之後，永齡基金會創辦人去年8月3日到歐洲催貨，上海復星突然抛出有近200萬劑進不了中國大陸的疫苗，政府高層決定接收。

她進一步指出，「復必泰」來台後，行政院長蘇貞昌派羅秉成出面，口氣十分強硬，要求「復必泰」3個字一個字都不能見，後經民間3方商討後，由華航2名地勤潛入貨艙，將「復必泰」布條掀掉。直到上海復星食髓知味，再想重施故技，將快過期的疫苗塞進台灣，已為官民雙方所嚴拒。

指揮中心今回應，我國取得BNT疫苗未直接與原廠洽購、堅持標籤名稱造成進貨延宕、收取原本供應他國的200萬劑疫苗及要求撤下首批到貨的復必泰布條等節，均屬不實訊息，特此提出澄清。民間採購BNT疫苗所簽署的採購合約，係由民間3單位委託裕利醫藥公司，向原廠代理商復星實業公司(香港復星)購買，並由BNT原廠出具確認書。政府並未參與採購合約簽署，而是與民間3單位簽訂捐贈合約。

對於民間捐贈疫苗的要求，指揮中心說，政府僅提出須符合「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」3原則，倘有供應如歐洲等其他國家且可盡早配送的疫苗亦可接受，黃光芹所說的，因堅持標籤形式造成交貨延宕6周，並非事實。後來當民間單位告知政府，有1批復星公司代理的BNT原廠疫苗本要銷往他處，其外盒包裝印有「復必泰」的品名，瓶身上則有「復星醫藥」等中文字樣，雖與原合約所定的標示不同，但政府以國人健康為最優先考量，同意這批提早到來，只要確保疫苗品質安全無虞，仍是原廠製造、包裝並直送台灣，當可在標示方式上給予彈性。

關於首批BNT疫苗抵台布條拆除1事，指揮中心指出，包括台積電與永齡基金會等，均已於去年9月對外說明，「裝箱外觀上有不符合捐贈單位先前對政府說明之設計字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。」

至於BNT公司與復星實業公司之代理合約關係，指揮中心自2020年下半年起即與BNT公司直接聯繫洽購疫苗，但最終我方完成簽署後，因外力因素介入干預致該公司放棄簽署，而政府已多次與BNT公司聯繫直接採購疫苗事宜，但皆獲回應其與復星實業為合作夥伴，無法在採購合約排除其參與。

因此，政府自去年第4季起，即著手洽購今年BNT疫苗供應事宜，完成766萬劑BNT疫苗的採購合約簽署，供應民眾接種使用。指揮中心指出，對於黃光芹所稱「民進黨政府對上海復星才是情有獨鍾！」等主觀評論，無視客觀事實，混淆視聽，令人遺憾，期盼各界評論時本於事實，勿誤導民眾或扭曲事實，傷害國家整體防疫人員。