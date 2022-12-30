檢調機關終於針對高端內線交易案展開調查，士林地檢署29日指揮台北市調處，兵分多路搜索高端母公司基亞生技，並傳喚董事長張世忠等18人到案，張世忠等人經移送檢方複訊後，分別以50萬到5萬元不同金額交保候傳。1年半以來，高端內線交易案經立委多次檢舉，金管會9次移送資料，媒體不斷評論，檢調就是紋風不動。

政府包庇 暗藏重重弊端

如今檢調終於展開行動，但只針對高端內線交易部分，不足以釐清疫苗採購過程的重重疑雲，也不能解除前內政部長李鴻源對台灣裝1支風機的錢，越南可以裝3支的疑惑；更不能回答社會對NCC包庇鏡電視；台南學甲88槍擊及爐碴案；新竹關埔國小、棒球場、新竹大車站、圖書館總館等預算暴增，及桃園八德運動中心豆腐渣工程等案的質疑，民進黨轟轟前行的失速貪腐列車不會停下來。

高端內線交易案是新冠疫苗採購疑雲中，事實最明顯、案情最單純的一件。據媒體報導，高端股價前年僅83元，疫情爆發政府成立「疫苗國家隊」後，去年5月漲到417元，從去年2月開始，高端股票交易量至少9次在疫苗重大訊息發布前暴增，顯然有人掌握資訊買進，造成交易爆量。更啟人疑竇的是，內線交易不如高端明顯的東洋案，被人告發後立刻遭到搜索、約談，檢調辦案顯然雙重標準。

高端內線交易案，只是防疫指揮中心重重弊案中的冰山一角。去年疫情爆發，高端疫苗仍未完成二期實驗，衛福部食藥署不惜以排除異己、黑箱作業方式通過緊急使用授權開放國人施打，不但違反歐美國家公開審查的原則，連會議紀錄都拒絕公開，如此包庇高端疫苗，動機啟人疑竇。加上政府採購高端疫苗價格偏高、採購合約要「保密」30年，尤其採購BNT疫苗過程更是亂象百出，當時若非日本、美國緊急贈送疫苗，慈濟、台積電、永齡基金會等民間團體購買捐贈，國人染疫、死亡人數可能更多。指揮中心與高端幕後的政治勢力有何關聯？國人心中會沒有疑問嗎？司法不需要釐清嗎？

蔡英文就任總統並組成內閣後，火速通過8800億元的《前瞻基礎建設特別條例》，6年多來已執行7700億元，但審計部第一期績效檢討報告稱「看不到達成情形之相關數據資料」，第2期成效檢討報告指「執行單位未說明各項可量化經濟未達預期目標之原因」，行政院既不提報執行情形，也未提供可量化的經濟效益評估。

司法獨立 擋下失速列車

行政院洋洋灑灑列出軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設、人才培育促進就業之建設等目標，由於《前瞻條例》排除《預算法》第23條「不得充經常支出之用」的限制，行政部門對經費的使用有很大的迴旋空間。曾有立委發現，農委會竟把購買網軍預算編入前瞻建設，把特別預算當私房錢用。

前瞻建設經費充裕，不受《預算法》第23條限制，首長使用自由度高，因而出現許多流弊，新竹市關埔國小等4大案和桃園八德運動中心案，都是經費暴增、工程品質出包，才會引起社會關注與在野黨的質疑，還有多少編列在前瞻基礎建設中的非資本支出項目，其中隱藏多少弊端，外界就不得而知了。

再如鏡電視不斷被爆出賄賂前NCC官員、股東帳目不清、在海外設立分公司自肥、有中資疑慮及人頭股東等違法情事，NCC卻視若無睹，不但鐵了心核發鏡電視新聞台執照，還掩護上架第四台。NCC早已失去獨立機關應有的風骨，其背後藏鏡者是誰？前董事長裴偉先稱「奉旨設立」，又改口「膨風說過頭」，引起社會質疑，蘇貞昌竟說「不必查」，蔡英文親信洪耀福則承認「幫忙跟NCC溝通」。

民進黨2016年執政後立即廢除特偵組，6年多來蔡政府弊案頻傳，但檢察機關隸屬法務部，預算由行政院編列，逐漸失去司法應有的獨立性，「辦藍不辦綠」的質疑揮之不去，確有必要設計成立一個獨立於行政體系之外的檢察機關，才能擋下這列失速的貪腐火車。