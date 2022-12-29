中國大陸疫情延燒，明年1月8日起不再實施隔離措施，並取消入境篩檢、隔離。台大兒童醫院感染科主治醫師李秉穎表示，接下來1、2個月要很注意，大陸會有很高的疫情。大陸的疫情不至於會成為「大魔王」，但是是「小鬼」，會造成輕症個案增多，民眾平常心看待即可，若要出國，建議接種雙價疫苗。

《新聞放鞭炮》今邀請李秉穎接受專訪。主持人周玉蔻詢問，2019、2020年初的慘況會不會出現。李秉穎表示，實際情況不知道，不過大陸沒有經歷過大疫情，疫苗結果率還好，但是效果較差，一旦解封會出現比台灣更大的疫情。台灣疫苗覆蓋率已達8、9成，解封後雖會出現疫情，但不至於拖垮醫院的能量。

李秉穎表示，台灣、歐洲、美國不是打過疫苗，就是感染過，有一定的抵抗力，雖然會有社區流行，但不太當一回事，我們就是部分的防疫。一開始武漢病毒傳播的時候，全世界都沒有免疫力、都沒有感染，歐洲的醫師還要決定生死，呼吸器給誰用。他預估接下來不會引起2020年的疫情，民眾不必恐慌，但是適當的防疫還是必要的。

「接下來1、2個月要很注意，大陸會有很高的疫情」。對於指揮中心對大陸入境者進行唾液採檢足夠與否？李秉穎表示，大陸疫情出現變異的機率大，但是不至於會成為「大魔王」，是「小鬼」，會造成輕症的傳播，重症方面人體是可以對付的，平常心看待就好。

至於規劃出國的民眾，李秉穎建議接種雙價疫苗，這對變異病毒的輕症感染會有保護，重症則與其他疫苗沒有差很多。在台灣確診就在家休息，但是在國外確診，旅遊就中斷，很多事情不能做，也無法取得醫療照護。