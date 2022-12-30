第三波疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增2萬7220例本土個案及193例境外移入，新增病例數較上周五多8255例，增加約43.5%。另新增34例死亡，包括一名2歲女童，具多重慢性病史、長期依賴呼吸器，因發燒、嘔吐、意識變差至急診，確診住院隔日不幸過世。

今增27,220例本土病例，為12,132例男性、15,065例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,435例)，臺中市(3,636例)，臺北市(3,101例)，桃園市(3,063例)，高雄市(2,660例)，臺南市(2,223例)，彰化縣(1,298例)，新竹縣(995例)，新竹市(871例)，苗栗縣(701例)，雲林縣(535例)，屏東縣(528例)，基隆市(368例)，南投縣(368例)，嘉義縣(352例)，宜蘭縣(299例)，花蓮縣(237例)，嘉義市(232例)，臺東縣(136例)，金門縣(111例)，澎湖縣(65例)，連江縣(6例)。

今增34例死亡，為15例男性，19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、21例未接種3劑以上疫苗。確診日介於6月23日至12月27日，死亡日期介於7月1日至12月27日。

另今增1例特殊死亡個案，為2歲女童，未接種過疫苗，具神經系統疾病等多重慢性病史，長期依賴呼吸器，12月23日出現發燒、嘔吐、意識變差， 隔天至急診，檢查有敗血性休克及新冠PCR陽性，收住加護病房，治療後仍病況惡化，12月25日過世，死因為新冠病毒感染合併敗血性休克

今增193例境外移入，為87例男性、106例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自日本(5例)、韓國(4例)、中國、香港及越南(各3例)、土耳其1例，另174例感染國家調查中。入境日期介於今年11月29日至12月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,821,620例確診，分別為40,134例境外移入、8,781,432例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,215例死亡，其中15,198例本土；另17例為境外移入。