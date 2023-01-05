北、東半夜開始下雨，今一整天因水氣就在台灣附近，天氣不會太理想；中南部晴時多雲、日夜溫差大。今起氣溫緩升，各地高溫均逾20度。接下來又有一波乾冷空氣南下，受「輻射冷卻」影響，低溫下探11度！

今晨平地最低溫發生在花蓮壽豐11.9度，其他各地也只有10多度，隨著白天氣溫逐漸回升，高溫回到20度以上，中南部及東部都超過25度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，乾冷空氣將接管台灣上空。

今天是24節氣中的「小寒」，但不會真的很冷，白天起冷空氣減弱，西半部晴時多雲、日夜溫差大；迎風面北海岸、大台北東側及東半部偶有陣雨機率。

最新模式模擬，明上半天乾冷空氣前緣掠過，北、東仍有短暫雨，晚間起轉乾，氣溫開始下滑。這個周末冷空氣南下，屬性偏乾，吳德榮提醒，受「輻射冷卻」影響，本島平地最低溫將一路降至11度左右。

下周二、三（10、11日）東北季風稍增強，中高層雲系移入，西半部有零星飄雨。之後大氣逐漸增暖，過年期間會不會有「寒流」，有待持續觀察。