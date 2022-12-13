國防部長邱國正日前稱，要推動兵役從4個月延長到一年。國民黨台北市第三選區立委候選人王鴻薇對此怒批，總統蔡英文6年前就主打國防政策，但到了第二任都要屆滿的時候，卻還沒有延長兵役，對手吳怡農的意見也是反反覆覆，過去主張不必延長，現在又改口安全環境有極大變化，「是在打臉蔡英文？」

王鴻薇強調，保衛台澎金馬是她的信念，她也支持加強國防，但主張國防政策的形成必須透明，而不是選票考量。她指出，蔡英文在2016年大選時就專打國防政策，也推出很多國防政策藍皮書，但到現在都還沒實施兵役延長，國防部長原本還宣稱年底前宣布，結果媒體又爆出，「總統府說還在研議。」

王鴻薇也質疑吳怡農，過去曾主張兵役四個月不必延長，結果近期又改口，台灣安全有極大變化，「吳怡農先生可以說白話文嗎？是不是指現在更不安全、更危險，所以才要讓年青人去當兵並延長兵役呢？是在打臉蔡英文？」

因為台灣4個月役期是以募兵制為主的國防規劃，王鴻薇質疑，全民都知道募兵效果不好，但要求將兵役延長至一年，到底是誰給壓力？她認為，兵役延長討論已久，並非不能實施，但是政府更大的作為是不能讓兩岸發生戰爭，台海兵凶戰危之際，我們把這個責任丟給現在的役男，會讓這些人的父母多麼擔心。如果民進黨沒有能力降低台海緊張情勢，只想靠兵役延長面對台海危機，未來「票投民進黨，青年上戰場」就不是口號，將變成事實。