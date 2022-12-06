6家公股銀行含台銀、台聯銀行(包括合庫)第一銀行、華南銀、彰化銀及兆豐銀參與法國療養集圍Orpea S.A.曝險金額1.42億歐元，約新台幣45.45億元，因為遭逢歐洲通膨及升息等不力因素，導致資產處分不易，流動性出現缺口，已向法院申請同意啟動債務協商程序，目前繳息仍屬正常，借款人持續營運。

Orpea S.A.總負債金額是94.47億歐元，6公股銀參貸1.42億歐元，占比1.5％，所參與的授信案是由法國巴黎與興業銀行等歐洲指標大型銀行主辦，參考借款人的產業地位和財務狀況擬定授信條件，有意參貸金融同業即依所擬授信條件，評估參貸與否。

台銀表示，6家銀行各自在當地市場獲邀，並依各銀行徵信準則，依專業判斷獨立評估參貸。一般國際融資市場，倘借款人具備市場領導地位、財業務狀況平穩，且所營產業展望評估具發展潛力等條件，多能以無擔保方式成功籌集資金。

台銀表示，借款人是法國第一大私人療養機構，屬上市公司，自2002年上市後至2021年，營收逐年成長，歷年經營結果均獲有盈餘，來自營運活動的現金流量屬穩定流入，且借款人所營事業具進入門檻，經營須取得各國主管機關的營運許可，加以人口老化趨勢，評估產業前景，歷次授信皆獲得主辦行及當地大型金融機構踴躍參與。

借款人經營本業多年，台資銀行與借款人最早起於2012年，借款人未來方向導入新管理團隊，進行管理革新外，將規劃調整公司資本結構及財務檢測比率，惟尚未公布細節。

台銀表示，各銀行將本於職權密切追蹤重整進度，積極配合銀行團依法進行債權保全程序，以維護各銀行之債權利益。