伺服器新產品拉貨及庫存回補需求湧現挹注，銅箔基板廠金居(8358)11月合併營收跳升至6.97億元，為今年2月以來新高，隨著AMD及Intel兩大伺服器新平台產品出貨逐步放量，金居預估，明年伺服器產品佔比可望上看30%，營運可望逐季成長，今天盤中股價逆勢走高。

銅箔歷經兩季庫存調整已降至正常水位之下，客戶端重啟拉貨，加上伺服器新平台產品開始進入量產，推升金居11月合併營收跳升至6.97億元，月增24.31%，年減14.39%，累計前11月合併營收為67.05億元，年減17.35%。

今年伺服器產品佔金居營收比重約15%，由於金居是Intel及AMD伺服器新平台唯一通過認證的銅箔廠，在AMD及Intel新平台RG 312產品出貨逐漸放量下，金居樂觀看待明年伺服器相關產品業績。

市場預估，兩大伺服器新平台出貨可望於明年第3季及第4季放量，全年滲透率可望達15%，推升伺服器產品佔比金居營收比重上看30%，若加計特殊銅箔，差異化產品佔金居營收比重可望上看40%，成為金居明年營運成長主要動能。