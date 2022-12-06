據《證券時報》報導，隨著大陸疫情防控政策優化與股市反彈，近期看多大陸資產的外資機構越來越多，包含高盛、花旗、美銀等最新評論顯示，華爾街巨頭正在形成看多大陸股市的共識。例如國際大行摩根大通近期發聲看好，並將陸股的評級從2021年1月以來的持股觀望上調至增持。同時該行將2023年底MSCI中國指數目標從59點上調至70點，恒生指數目標從18200點上調至21200點。

11月以來，多重利好消息提振下，中國股市迎來一波反彈，A股上證指數累計漲11％，恒生指數累計漲32.89％。在此背景下，外資機構開始密集發佈研報看多大陸股市。

例如花旗將港股的評級上調至超配，預計防疫和房地產政策的調整應會提升企業盈利；美國銀行首席投資策略師MichaelHartnett在發佈2023年首選推薦交易時也提到做多中國股票；高盛也在近期發佈研報中，重申對陸股信心，維持對MSCI中國指數的超配評級，預計MSCI中國指數和滬深300指數在未來12個月回報率高達16％，若計入匯率因素，其回報更是高達19％和21％。

高盛策略團隊更認為，在2022年東協和印度市場表現強勢之後，隨著大陸市場的反彈和韓國預期中的復甦，亞洲地區股市的領頭羊可能會「向北轉移」。同時還將香港市場評級從減持提升至市場權重，將韓國市場的評級從市場權重上調至增持。