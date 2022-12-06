英特爾副總裁、科技開發部門主管Ann Kelleher周一在記者會上表示，公司正持續朝著重返晶片製造領先地位的目標前進，除了4奈米晶片準備投產之外，預計明年下半年也將進軍3奈米製程。

Kelleher表示，我們持續取得進展並有望成功，我們達成了每一季的里程碑。目前英特爾正在量產7奈米晶片，並已準備好開始生產4奈米晶片，明年下半年更將轉進3奈米。公司將採取更加務實的做法並將備妥應變計畫，以免製程嚴重推遲的問題再度發生。他並表示，與其獨攬所有工作，未來英特爾將尋求從其他設備供應商獲得更多協助。

英特爾在10月底發布財報時，將2022年全年營收預測從介於650億～680億美元下修至介於630億～640億美元，不如分析師預測均值652.6億美元。全年調整後每股盈餘預測從2.30美元下修至1.95美元，亦不及分析師預估的2.15美元。全年資本支出預測從先前的270億美元下修至250億美元。當時執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，下修財測是因為考量經濟不確定性將一直持續到明年，他並宣布自第四季起開始裁員減支。

此外，英特爾宣布明年將削減成本30億美元，可能採取行動包含裁員與減緩新廠支出等，預計到2025年底，每年減支的規模將擴大到100億美元。

上周四 《商業郵報》（Business Post）報導，為了削減成本，英特爾提供其愛爾蘭Leixlip廠區多達2,000名員工、將近一半的員工為期3個月的無薪假。

Kelleher表示自己的團隊不會受到英特爾削減成本的計畫影響。