再過一個月就要迎接2023年，塔羅牌老師艾菲爾在臉書點名4星座，水瓶座、摩羯座、射手座、天秤座在新的一年，愛情將會開花結果，單身者有桃花找上門，更有機會跟從前的舊識復燃愛情，有另一半者關係會更加穩固，甚至會有閃婚的可能，而已婚者的婚姻關係會逐漸改善，還可望迎接新生命。

▍第四名：水瓶座：回想緣定初衷

火星在水瓶座的戀愛宮位逆行到2023開年，之後一路順行到3月下旬，農歷年後愛情運勢轉為熱情如火，將體會到一段火辣的戀情生活，有伴的水瓶座，隨著火星進駐到關係宮位，有可能和另一半發生衝突，但只要好好化解，關係就會趨向穩定，很有機會進入到婚姻殿堂裡；已婚的水瓶座，因為火星的緣故，和另一半會有較多的爭吵，應盡量給予另一半關心與支持，一點一滴修補關係，感情會更加穩定恆久。

▍第三名：摩羯座：驚喜緣分降臨

2022年天王星在摩羯座的戀愛宮位不斷來回，吸引來的桃花常常一閃而逝或戀情無法長久，所幸2023年5月中旬後，木星進駐到戀愛宮位，單身的摩羯座有可能結識了某人或是從前的舊識，一時天雷勾動地火，加上原本就熟悉彼此的個性，這場戀愛會很深得你心。

有伴的摩羯座，木星好運加乘天王星突如其來的特質，與另一半很有可能在5月下旬後閃婚、或是毫無準備的迎來兩人的愛情結晶；已婚的摩羯座，如果與另一半仍在努力創造下一代，先暫時別給自己太大壓力，孩子很有可能在木星進入子女宮位之後到來，有可能是以意外懷孕、試管嬰兒、甚至是雙胞胎的形式，帶來驚喜的緣分。

▍第二名：射手座：享受當下戀情

2022有大半年的時間裡，木星都停留在射手座的戀愛宮位，而在2023的5月上旬之前，木星仍在這裡發光發熱，單身的射手座，持續活在異性的注目中並散發獨有的樂觀魅力，吸引不少身邊的人想要親近，愛情生活輕鬆美好，但別急著馬上就與約會的對象確定關係，時間會展示誰才是最適合的。

有伴的射手座，可以多計劃與另一半的相處時光，主動規劃約會行程或是驚喜，順其自然的將彼此的關係推進，若是訂下婚事，會很享受婚後生活的美好與踏實，也有機會懷孕生子；已婚的射手座，隨著土星進入家庭宮位，3月上旬後會開始重視家庭生活，與另一半的相處也有別於過往的漫不經心、關係也會隨著家庭生活成為後盾。

▍第一名：天秤座：邂逅命定良緣

隨著2023年3月上旬土星前腳離開天秤座的戀愛宮位，冥王星接著在3月下旬進駐，單身的天秤座大有機會告別過去充滿阻礙的關係，或是從上一段的感情創傷中恢復，在2023年的上半年，將會邂逅命運一般難以忘懷的戀情，有可能遇到第一眼就認定的對象，這一段充滿木星歡愉與冥王星深沈、激烈的關係，讓彼此很快就陷入熱戀難捨難分，甚至渴望就此互訂終身。

有伴的天秤座，克服了戀情中的各種關卡，愛情進入穩定狀態，加上4月下旬牡羊座日食新月在關係宮位、木星在資源宮位的影響，將順理成章的進入婚姻之中，享受另一半的照顧；已婚的天秤座，可別因為工作繁忙而忽略了另一半，多多關心枕邊人，關係方能維持長久。