戀愛總是在剛開始時最美好，但隨著時間推移磨擦增加，再多濃情蜜意也會轉淡，但《媽媽經學知識》運勢專欄指出，牡羊男、天蠍男、天枰男、處女男、摩羯男相處時間越長愛越深，願意同甘共苦，不會輕易放棄對方。

▍第五名：牡羊男

牡羊男早年可能會辜負很多女生的心，因不懂愛情，所以他們的對象需要很有耐心，如一下就放棄了，對牡羊座來說，沒有學到愛是什麼，他們通常是越老越熱情，若曾經被眾叛親離，最後只有對方在身邊，他們就會非常愛惜、呵護，陪她同甘共苦。

▍第四名：天蠍男

天蠍男容易衝動，一開始就會把花招用完，跟他們在一起時，會有一段時間是危機期，因為會冷卻，就開始評估之間的關係，當通過後，會慢慢找回感覺，所以一開始的熱情不要完全相信，有時後面那一段才比較重要，這時他們會讓對方越來越開心，因為心裡只有你。

▍第三名：天秤男

天秤男戀愛時一開始會先損對方、挑戰對方的耐性，因為天秤男沒有安全感，可是他們心裡明白，當開始越來越依賴、沒有對方會慌張，就表示真的投入了，但這種慌張，他們又很不喜歡，見面時就會生氣、擺臭臉，所以有時候得要分得出是真還是假，如果他們的臭臉，帶點撒嬌，聲音變得可愛，就知道妳在他們心目中越來越有份量。

▍第二名：處女男

處女男對任何事情都充滿熱情，也會衷心地感謝另一半，一起維護戀情和家庭，他們為了家庭的成功，很樂於付出，彼此之間的感情也會越來越升溫。

▍第一名：摩羯男

摩羯男一開始會很嚴格地對待另一半，會想要訓練女朋友，讓對方發揮長處、優點，並適時修正缺點，一旦對方通過考核，便會越來越愛，所以當摩羯男的伴侶，需要不斷進步。