PINK FUN準備咖啡車為《全明星運動會》藍隊應援。（索尼音樂提供）

女團PINK FUN推出新單曲〈Cappuccino〉，日前全員出動帶著「卡布奇諾」咖啡車和三明治到《全明星運動會》探班參與比賽的容容，團員們首次到節目上應援，所有人都非常開心，雖然當天聖恩和以芯因為工作關係沒能來到現場，但她們也都不忘在群組聊天室幫容容加油打氣！當天一台粉紅色的胖卡餐車上掛著「TEAM BLUE」的限定藍色〈Cappuccino〉宣傳板和「藍隊團寵容容」看板，又粉又藍的佈置象徵著PINK FUN與藍隊。

《全明星》隊員們出場見到這場景都驚呼不已，容容則是雀躍地又跳又跑直奔團員們懷中，本來大家還在猜愛哭的容容會落淚，沒想到好姊妹珮含一見到容容，竟感動到先哭出來，突如其來的眼淚著實把大家嚇了一跳，她們抱在一起又哭又笑，畫面溫馨。

PINK FUN在探班之餘也不忘宣傳新歌，Nicole、珮含、容容在現場跳起〈Cappuccino〉舞蹈，雖然當天聖恩和以芯因為工作關係沒能來到現場，但她們也都不忘在群組聊天室幫容容加油打氣。容容笑說：「她們都直接在群組講探班的事，我原本就知道了。」不過當下真的看到團員出現時，她還是超級興奮，「真的看到她們在這邊的時候很感動，其實之前比賽前一天，她們都會在群組跟我說加油，但我沒有想過她們真的會來現場為我加油，很奇怪的感覺，雖然我們前幾天才見，但在這邊見到她們的感覺特別不一樣」。

即使工作人員不斷催促容容要回去錄影，但她仍緊緊黏著PINK FUN，甚至原本已經走回體育館，又再折回來和大家擁抱。團員們對於首次到場應援容容都非常開心，巧瑜表示：「容容真的很棒，我們很為她感到驕傲。」而一看到容容就爆哭的珮含直說：「容容就是很可愛，『屁顛屁顛』地跑過來，一看到她就覺得很感動。」沒料到她話講到一半眼涙又奪眶而出，邊哭邊補充說：「我跟容容是真愛！」隊長Nicole也替大家許願：「希望容容可以進總決賽，我們就可以再應援一次了。」