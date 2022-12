美國總統拜登今天簽署將同性婚姻納入聯邦法律保障的「尊重婚姻法案」,期間美國老牌女歌手辛蒂露波(Cyndi Lauper)在白宮草坪上對著數以千計支持者表演她的名曲「真實的色彩」(True Colors)。

路透社報導,當拜登簽署「尊重婚姻法案」(The Respect for Marriage Act)時,現場人群發出歡呼聲,而辛蒂露波及英國歌手山姆史密斯(Sam Smith)在現場進行表演。

辛蒂露波在演唱她的名曲「真實的色彩」前表示:「這一次,愛勝利了。」她還說,這項法案帶給她的家庭及全美家庭安心感。

辛蒂露波現年69歲,在1983年以單曲「女孩只想玩樂」(Girls Just Want to Have Fun)走紅,之後於1986年發表名曲「真實的色彩」。

她曾指出,「真實的色彩」一曲靈感部分來自她的已故友人納塔爾(Gregory Natal)。納塔爾因為後天免疫缺乏症候群(AIDS,愛滋病)併發症而過世。

2008年,辛蒂露波創立了非營利組織「真實的色彩基金會」(True Colors Fund),致力於LGBTQ+(同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒及其他性向族群)和年輕遊民議題。(譯者:陳正健)1111215