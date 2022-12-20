美國總統拜登考慮明年5月出席廣島七大工業國（G7）高峰會時，與日相岸田文雄一同訪問長崎，明年的G7峰會聚焦的議題預料是核武威脅。在2016年出任總統的歐巴馬是首位訪問廣島的美國在任總統，但美國尚未有總統在任內出訪長崎。

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