拜登考慮明年出席廣島G7峰會 一併訪問長崎 23:382022/12/20 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登考慮明年5月出席廣島七大工業國（G7）高峰會時，與日相岸田文雄一同訪問長崎，明年的G7峰會聚焦的議題預料是核武威脅。在2016年出任總統的歐巴馬是首位訪問廣島的美國在任總統，但美國尚未有總統在任內出訪長崎。 藍議員喊世代交替 金門女戰神提1事籲黨中央通盤考慮 《國際政治》美參院通過國防授權法 送拜登簽署 拜登提新法案淘汰傳統螢光燈 美國家庭將全面改用LED燈 #廣島 #訪問 #長崎 #拜登 #考慮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劉鶴稱考慮新措施引導信心回暖 大陸房企物管股反彈 12:542022/12/16 財經 日本新版安保戰略出爐 日媒指焦點是台灣議題 10:522022/12/17 國際 《國際經濟》頭一遭 澳洲央行12月曾考慮暫停升息 12:582022/12/20 財經 拜登兒子「地獄筆電門」 Twitter內部文件再揭黑幕 14:402022/12/20 國際 日媒：配合2023廣島G7峰會 拜登擬訪長崎 16:262022/12/20 國際 工商社論》從歐美國家對罷工處理方式看未來的選舉 04:102022/12/18 財經要聞 美國再封殺陸企 台積電大咖看不下去！1句話曝後果 05:552022/12/18 財經 兒子昔日船隻停靠基隆 法友台小組新主席堅定挺台 10:522022/12/17 國際 蔡政府對外經貿失能 04:102022/12/17 時論廣場 《基金》卡達主辦世足賽 碳中和綠電題材得分 15:192022/12/20 財經 普丁訪問白俄羅斯 魯卡申柯盼兩國加強軍事合作 03:592022/12/20 國際 蔡康永辦創作展 張小燕誇勇敢 04:102022/12/17 娛樂新聞 社評／對美國防授權法案的錯誤認知 04:102022/12/19 焦點新聞 海外看世界》依舊只有永遠的國家利益（孫太一） 10:442022/12/18 海納百川 旺報社評》對美國防授權法案的錯誤認知 18:052022/12/18 旺報社評 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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