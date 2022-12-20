日本讀賣新聞今天報導，不只一位日本政府相關人士透露，配合七大工業國集團（G7）峰會將於2023年5月在日本廣島市舉辦，日美政府已就美國總統拜登屆時順訪長崎市展開檢討。

如果拜登屆時訪問長崎市，將成為美國現任總統第一人，日本首相岸田也將陪同拜登前往。日美領袖有意共同在兩個曾受原子彈轟炸的城市，向全世界表達致力邁向「無核武世界」的重要性。

已知訪問長崎的想法由美方在檯面下提出徵詢，日美政府已就促成此行展開商議。未來將慎重關注長崎民眾想法及長崎市政府態度等情況，來做最後決定。

就在侵略烏克蘭的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）暗示使用核武的威脅下，日美領袖共赴兩處遭受原子彈轟炸的城市，將成為對內外宣示核武使用與威脅的不正當性的機會。

對日美關係從二次大戰時的敵對轉為戰後的同盟，這次造訪廣島與長崎的行動也可能成為展現日美堅定關係的象徵。

美國前總統歐巴馬在總統任內的2016年，曾以首位現任美國總統身分造訪廣島市，當時負責替歐巴馬介紹的人，就是時任日本外務大臣的岸田。

拜登在歐巴馬執政時擔任副總統，與歐巴馬同樣都有著無核武世界的理想。拜登政府內部也有意見認為，應該找出強化跟「無核武世界」有關訊息的方法。

廣島G7峰會預訂2023年5月19日到21日舉行，目前預想拜登訪問長崎的時間將落在峰會的前後。日美政府接下來將在顧及長崎及美國雙方輿論的情況下，盡速協調出最後結論。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1111220