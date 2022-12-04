再過1多個月就要迎來兔年，小孟老師在臉書粉專點名3星座，雙子座、摩羯座、金牛座在農曆年前容易發生災厄，其中雙子座在職場上容易有小人，嚴重的話甚至可能會吃上官司，摩羯座恐有交通意外或買賣糾紛，金牛座在感情上則易有第三者介入。

▍第三名：雙子座：職場小人，講話太直

火星逆行進入雙子座，在工作上會有火爆的狀況發生，也容易因為不小心講話太直太衝得罪老闆，嚴重的話可能會吃上官司，另外公司若有縮編的狀況，很有可能被裁員；若雙子座是老闆的話，也容易裁員到不好的員工進而發生勞資糾紛，多穿水藍色衣服能擋厄運。

▍第二名：摩羯座；交通意外，買賣糾紛

水星在12月底逆行摩羯座，會有交通事故或者買賣糾紛出現，建議農曆年前開車要特別注意，不要開太快以免與人有擦撞發生官司，要買房子的人也要多看多檢查，以免買到漏水屋產生糾紛，配帶紅色繩子能讓自己充滿喜氣。

▍第一名：金牛座：被人介入，情感詐騙

天王星逆行在金牛座，有伴侶的金牛座要注意對方是否有桃花出現，慘遭劈腿，單身者也要小心會出現愛情騙子，來詐騙金錢，建議多穿白色衣服能淨化磁場。