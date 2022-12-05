星座專家唐綺陽分析12／05~12／11星座運勢，本周水星、金星離開射手，生活有更多渴望，對於新事物躍躍欲試，並有機會遇到貴人，要抓住機會好好表現。另外水星進入摩羯，言行變得務實，說話講求規矩，近期會忙於寫企劃案和報表。

緊接著金星進入摩羯，刻苦耐勞的精神會被看見，周末過後摩羯座優點將會被放大，桃花運佳，火天有相位，需留意股市的動盪，注意電器產品的使用以及交通安全。

星象影響：水星金星離開射手、水星進魔羯、金星進魔羯、火星天王星有相位。

【累的：巨蟹、處女、射手、摩羯】

巨蟹：工作留心意外因素，避免與另一半產生爭執

處女：調查四處碰壁原因，戀情需要更多安全感

射手：職場感受溫暖及友善，桃花可能是年輕晚輩

摩羯：忙碌之餘記得適度休息，態度務實被潑冷水

【穩的：牡羊、獅子、天蠍、雙魚】

牡羊：工作上事前協調很重要，別因工作忽略感情

獅子：埋頭於職場事務中，談戀愛避免太過死板

天蠍：多留意工作細節，沉浸在偶像劇戀愛情節中

雙魚：碰到女性對手刺激進步，少聽關於感情的意見

【讚的：金牛、雙子、天秤、水瓶】

金牛：遇到思維古板的長官，感情需走親和力路線

雙子：工作效率高成果佳，浪漫行為能使戀情加溫

天秤：事業認真經營漸入佳境，多聽另一半意見

水瓶：展現分享工作成果，人紅吸引到好壞桃花