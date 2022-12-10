人跟人相處有許多眉眉角角，有些人被賣了還搶著幫忙數錢，但也有些人對於別人的欺瞞手段看破不說破，《搜狐網》運勢專欄點名3星座最不好敷衍，總是能在第一時間發現別人另有居心，洞察力極佳。

▍天秤座

天秤座擁有絕佳的洞察力，加上心眼多，對於同樣一件事會有各方面的考量，以及應對手段，因此一旦遇到別人試圖瞞騙、呼嚨，他們其實內心十分清楚，要想敷衍他們更是比登天難。

▍天蠍座

天蠍座聰明伶俐，經常能夠舉一反三，只要對方話一說出口，他們就能猜測對方的最終目的，尤其是面對撒謊的人，天蠍很容易識破，只是他們偏偏不拆穿，反而氣定神閒的看著對方能玩出什麼把戲來。

▍金牛座

金牛座個性木訥，但不代表他們無法辨明是非，加上天生具有強烈的第六感，在待人處事方面非常擅長揣摩別人的內心，因此在剛認識一個人的時候，他們就能看清對方的本質，不會被別人三言兩語所迷惑，要想呼嚨金牛座並不容易。