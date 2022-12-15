再過不到一個月即將進入2023年，星座專家唐綺陽在節目《女人我最大》中分享2023年上半年工作運非常旺的星座，包括獅子座、處女座，金牛座、摩羯座，雙子座、天蠍座將有所提升，付出的努力都會得到收穫，建議每個人應該要重新檢視自己，讓自己變得更好。

▍第三名：獅子座、處女座

●獅子座將在2023年撥雲見日，在去年之前應該都覺得很辛苦、很悶，所以很多獅子在2022年之前灰頭土臉，甚至快要喪失自信，但只要像苦行僧在少林寺裡練功，就會有一種在默默之中功力大增的感覺，現在就是他們重出江湖的時候，不僅陸續打敗敵人，還能靠著別人的眼光，以及外在環境的變化，開始慢慢把自信找回來。

●處女座之前很辛苦，2023年上半年有更上一層樓、往夢想前進的機會，另外也會有貴人出現，可是處女座吃不吃這個貴人就不知道了，處女座是連好的事情也要挑剔，但透過別人的眼睛來看，其實運氣是滿好的，唐綺陽指出，處女座的物理性是周遭的機會真的有在變好，但處女座還在那邊發牢騷，建議要惜福、多聽別人的意見。

▍第二名：金牛座、摩羯座

●金牛座在生活上將會有極大改變，很多金牛座過去2年不見得過得很好，因為有天王星在命宮，而且這顆星從5年前就開始在告訴金牛需要改變，可能過去會有種「這個地方待不住了」，「是否該改變」的憂慮感，加上有些金牛座很執著，才會付出慘痛代價。唐綺陽建議，金牛座邁入2023年腦筋需靈活，死腦筋的可能就會過得不太好，但是依然是有貴人的。

●很多摩羯座在工作上喜歡往「我喜歡做，但是我不管錢」的方向去，但是2023、2024之後一定要看錢，只要願意看錢，就會賺到錢，建議摩羯座走務實路線，需世俗化、普世一點，不要找吃力不討好的事情做。

▍第一名：雙子座、天蠍座

●火星在2022年7月到2023年3月都會在雙子座身上，火星會幫雙子打開一個場面，建議要往「轉大人」的方向前進，要給人比較成熟穩重的印象，或是結婚、成立公司、生小孩等人生更上一層樓的方向走。

●天蠍座工作運很好，已經展現出各種可能性，但是要好運，關鍵重點是能不能有好的員工、下屬或同事來幫忙，唐綺陽指出，天蠍需要走一個有人幫的路線，有人幫就會更好，如果沒有人幫，孤軍奮鬥也沒有不好，但是場面會小一點。