星座專家唐綺陽分析12／19~12／25星座運勢本周水星停滯在摩羯，高層容易帶來壓力，需留意底層的狀況，小心溝通產生雞同鴨講的狀況，切勿固執耳朵硬，否則會帶來反效果，另外也需注意交通問題及3C產品故障。

緊接著周二木星跨欄，將告別雙魚再度進入牡羊，這一次的跨欄會到明年的5月17日，再來周四太陽將進入摩羯，冬至也即將到來，情況會有很大的轉折，將面臨重大變化或決定，有機會開創新人生。

星象影響：水星停滯摩羯、木星進牡羊、太陽進摩羯。

【累的：雙子、巨蟹、射手、摩羯】

雙子：事業需默契夥伴補位，感情上兩情相悅

巨蟹：職場情場皆有選擇障礙，務實面對、謹慎觀察

射手：事業適合轉換新階段，戀情直覺預感易成真

摩羯：感情注意金錢糾紛，工作可能缺資源，留意溝通誤會

【穩的：金牛、天秤、水瓶、雙魚】

金牛：工作要務實考量，感情上能一起得到放鬆

天秤：越吵感情會越好，職場勁敵激發危機意識

水瓶：事業漸入佳境、戀情可以勇敢出擊

雙魚：職場上遇強則強，感情主動打破僵局

【讚的：牡羊、獅子、處女、天蠍】

牡羊：工作保持節奏別減速，和另一半旅行很加分

獅子：職場情場都有新生代刺激，保持活力求新求變

處女：事業以退為進、桃花霧裡看花，多溝通為佳

天蠍：穩定打造事業，以工作為主，感情先暫停營業