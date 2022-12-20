一年來政府連續打炒房，抑制房價成效雖明顯，但房市卻形成價漲量縮背離的詫異現象，歲末年終之際，命理大師蔡上機針對2023癸卯年、十二生肖地產紫微運勢，做出分析，供民眾明年交易房地產時參考。

蔡上機指出，今年前11月六都累計建物買賣移轉22.3萬棟，較去年同期衰退7%，房地合一稅收每下愈況，高雄市與台南市房地合一稅的減幅更超過2成，顯示房地市場交易已明顯降溫；明年從十二生肖地產紫微運勢分析，肖〈鼠〉地產運勢，非常旺盛。

蔡上機表示，肖〈鼠〉可由地產賺到非常可觀的獲利，投資客可以獲利了結，但要小心因利益搶食，出現金錢糾紛，或家中有不動財產、家務事、居家問題的爭紛。

肖〈牛〉地產運勢風險大，恐因地產或家務事、居住居家問題，發生嚴重的血光意外災難，尤其槍炮火電爆炸倒塌的危險。地產買賣交易利益也易生糾紛，招來殺身之禍或官司纏身。

肖〈虎〉不宜投資買賣不動產，恐會失利，但從事地產仲介代銷的工作者，可從地產的職場上獲取業務業績利益，尤其擅於分析地產的專業者尤甚。但出門洽談地產業務，小心發生意外事故或車禍事件。

肖〈兔〉地產運勢，營造建設地產事業經營者或以地產為常業者，或地產投資客，商機無限、生意興隆、大發利市、業績滿貫。合作合夥關係，有利可圖，但也要注意因利益糾紛，或客戶交易買賣關係，對簿公堂打官司。小心婚姻在地產或居家家務事，有磨擦衝突。

肖〈龍〉從事地產媒體廣告行銷或代銷工作，有利可圖。但買賣交易契約，注意有違約、假交易、偽造印鑑文書，或產權、借貸、詐騙之類的糾紛發生，尤其海外地產更是危險。

肖〈蛇〉注意居住家居環境，有水電之類的危險或糾紛。婚姻配偶對家務或置產有貢獻，小心子女有爭產風波，或因居住或在家造成意外事故。地產工作者或買賣，都有獲利套利的空間，但機會稍縱即逝，不要貪心、見好就收、入袋為安。

肖〈馬〉地產運勢左右逢源、財運滾滾，無論地產商或仲介代銷，或投資客，買賣交易不動產，海內外房地產，都有利可圖。但小心婚姻關係，有損不動產或出現糾紛，或配偶間有居家居住家務的不睦衝突。

肖〈羊〉地產運勢，兄弟姊妹間有居住或家庭家產地產之類的糾紛，甚至互相打官司。房地產工作業務買賣交易或銷售行銷或投資，注意有波折變故糾紛，小人做梗。地產交涉交易，盡量簡單、速戰速決，有賺就跑，入袋為安，避免夜長夢多。

肖〈猴〉地產運勢相當順心如意，有增加不動產的機會，投資買賣交易或地產執業仲介代銷業務，皆有獲利的好運。但要注意勿把事情複雜化，或心多計較、攻於心計、猶豫不決、出爾反爾，而阻礙好事。小心與子女，有居住居家家務家產的磨擦。

肖〈雞〉地產運勢有利可圖且大有利益，因而造成利益搶食，導致與同業或合作者或客戶，買賣交易之間的金錢利益糾紛，甚至發生凶殺或尋仇的流血事件，尤其以地產仲介代銷業務的從業人員及業者尤甚。

肖〈狗〉地產運勢一波三折，阻逆很多，很不順心，小人也多，居中暗中做梗，損害破壞地產利益的好事。父母兄弟姊妹家人之間，因家產居住居家家務事而有糾紛。以地產投資買賣為常業者，容易出現財務危機或嚴重的損失，甚至牽扯官司，注意涉及有不法的問題。小心畫蛇添足、弄巧成拙，或過程之複雜，造成破局虧損。

肖〈豬〉地產運勢，以地產仲介代銷行銷業務為執業，或以地產為投資常業者，可蒙其利，生意興隆、大有收益、大發利市。注意有家族家產的糾紛，或地產受主管機關裁罰、處分等問題發生。