蔡英文總統10月10日發表國慶講話稱，將加速推進台灣自身軍力建設、構建不對稱戰力。另據報導，國防部近日將提出2023年度預算案報告，大幅提升軍事預算。大陸國防部今天（27日）舉行例行記者會，新聞發言人譚克非大校指責民進黨政府，「背離歷史大勢、背棄民族大義的圖謀行徑不會得逞。」

譚克非表示，陸方注意到有關報導。民進黨當局一直企圖通過編造所謂捍衛「民主自由」、應對「大陸威脅」等虛假敘事，愚弄島內民眾、誤導國際視聽，進而謀取政治私利。他們向來在以台灣同胞安危為賭注時最「慷慨」，本質上就是為了以武謀「獨」、分裂國家。

譚克非表示，這種背離歷史大勢、背棄民族大義的圖謀和行徑不會得逞，只會給台灣同胞帶來深重災難，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。「台獨」是絕路，統一是正途。中國人民解放軍時刻保持高度戒備，以實際行動堅決履行捍衛國家主權、統一和領土完整的神聖使命。