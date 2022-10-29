故宮打破3件國寶，分別是「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」、「清 乾隆 青花花卉盤」，事件時間點是去年2月3日、今年4月7日、以及5月19日。

都是好幾個月以前，甚至是去年的事，而且多達3件，外界沒有人知道，是立委陳以信接到檢舉，在立法院質詢，消息才嚗光。

故宮說沒有隱匿消息，一切按程序處理，若是如此，何以我們現在才知情，而且還是透過檢舉的方式？

立委要求徹查，要院長下台負責，雖理所當然，但已不是重點，文物損毀，他們無法回到過去，瓷器或可修補，但再也不會是同樣的東西，損壞很多時候是不可逆的。

這些歷史文物，走過清末、民國、以及對日抗戰，從南京到四川，再輾轉帶到台北，搭火車，坐船，甚至用卡車載過河，多少困難，都能完好無缺的撐到現在，沒想到現在太平盛世，短短一年半就能搞壞3件。

這表示故宮的管理敗壞，已經潰爛到根，對文物的重視以及嚴謹程度，比民初的軍閥都還不如，蔣對日抗戰萬般棘手，都還知道保護文物的重要性，現在政府在冷氣房吃瓜渡日，卻沒把國寶當一回事。

不過想想也是，搞了20幾年的慢性文革，文化教育支離破碎，歷史起點漸漸縮回1950年，在那之前的事，又有什麼重要的呢？

如果蔡政府要這樣管理故宮，不如把東西全捐出去給中國，他們文革已經結束，已經知道要保護文物，捐給他們來個一刀兩斷，中國還會滿心感激，或者捐給日本也行，雖是喪權辱國，至少日本人不會摔碎它們。

抗戰路迢迢，時代動亂之下，前故宮副院長莊嚴，千山萬水護送國寶，若他看到今日這個場景，只怕也無語問天。

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