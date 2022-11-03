蘇貞昌為女兒槓立委！擋不住犀利質詢嗆「要大聲不會輸你」 網狂反酸：現在是怎樣？

國民黨立委賴士葆1日在立法院質詢時詢問行政院長蘇貞昌，關於女兒蘇巧純的「二三設計」公司，遭爆料參與桃園市府的標案，要求講清楚。但質詢過程中蘇反嗆，「你要我大聲，不會輸你啦，要試試看嗎？」對此，資深媒體人趙少康昨(2日)在臉書批，現在民進黨就是太「靠勢」，實在是傲慢到了極點。

趙少康指出，小老百姓要得標一個政府案都很困難，如果其他官員也如法炮製，用自己的子女去借別人的牌來標自己政府的標案，或是去分别人的標案，這樣還有辦法好好監督標案內容嗎？如果在國民黨執政時期，民進黨一定已經開始打貪污、要行政院長下台了。

但趙少康表示，現在民進黨就是太「靠勢」，國民黨不敢做的、不敢踰矩的，民進黨樣樣都敢，宛然「家天下」，面對立委 賴士葆 質詢標案爭議，蘇貞昌竟還敢直接反嗆「你要我大聲，不會輸你啦，要試試看嗎？」實在是傲慢到了極點。今年年底，一定要選票教訓民進黨。

對此，賴士葆也現身留言回應，「大聲是為了掩蓋踩到痛處，質詢時跳針好幾分鐘都在講關於大聲，連女兒的簽到表都有，蘇貞昌必須面對！」