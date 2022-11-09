中研院前院長李遠哲10月12日接受專訪時，批評民進黨二次執政後就開始腐化，引發外界議論。民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰直言，若民進黨在今年年底選舉全面崩盤，壓跨民進黨的最後一根稻草就是李遠哲這番話，許國泰認為這對長期支持本土政黨的人來說感觸很深。

李遠哲10月12日接受資深媒體人黃光芹的網路節目專訪時，直言民進黨二度執政，得到政權之後，就開始腐化，比過去更快。他更直言蔡政府的能源政策錯誤不斷，2人過去針對溫室氣體排放交換意見時，蔡英文脫口而出「2024年後不是她的事」，令李遠哲擔憂不已，他更強調已無法與蔡英文溝通。

對此，許國泰接受港媒《中評社》訪問時指出，今年大環境對民進黨不利，基本上勝負已定，許國泰坦言不認同民進黨「抗中保台」策略，認為不斷強調戰爭危機感是險招。此外，許國泰直言，民進黨年底選舉若全面崩盤，不僅是抗中保台無效，真正壓垮民進黨的最後一根稻草是李遠哲的話。

許國泰認為，很多人期待民進黨帶領本土政黨可以永續執政，未料民進黨卻比國民黨更貪污、腐化、墮落，「對於長期支持本土政黨的人，作何感想？」許國泰質疑，以前民進黨罵兩蔣，但蔣經國至少生前還弄出十大建設，讓台灣經濟起飛，反觀民進黨從陳水扁到蔡英文已執政16年，「規劃台灣的願景是什麼？」