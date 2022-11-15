台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智日前點名民進黨中常委黃承國黑道背景，民進黨陳時中若當選，黃恐成地下市長，國民黨台北市長候選人蔣萬安受訪也認同蘇的質疑；黃承國昨天反擊蔣之後，今再質疑蔣萬安跟統促黨的關係匪淺反問，「照你的邏輯，如果你當選市長，白狼就是地下市長？台北市就是黑道治國？」

黃承國今上午主動反擊指出，蔣萬安是想用此議題來轉移 外界質疑矽谷膨風律師，及替中資在美國拉皮條的醜事。

他說，蔣萬安既然肯願意面對黑道治國的歷史問題，但用黑道鞏固政權是國民黨的一貫的手法，

當年國民黨指派竹聯幫黑道份子，到美國暗殺江南，引起國際間軒然大波，「請問蔣委員，這是不是黑道治國？」蔣萬安一向善於切割，「難道你要說蔣經國跟你沒有關係嗎？」

他舉例，2019年媒體報導，對香港歌手何韻詩潑灑紅漆的胡志偉和梁太富，被移送北檢複訊，兩人都是統促黨員，其中梁是地方角頭，有組織犯罪前科，下手的是統促黨自忠黨部主委胡志偉，更被肉搜，和蔣萬安等藍營立委合照，他質疑蔣和統促黨的黑道份子是否交情匪淺？

他說，他以「市民頭家」的身分，問一下蔣萬安。按照這個邏輯，「如果你當選市長，白狼就是地下市長？台北市就是黑道治國？」