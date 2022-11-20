國民黨台北市長候選人蔣萬安曾提出「長照政策3支箭」，主張增加台北市聯醫系統500張長期照護床位等。台北市長柯文哲日前在直播時批評是幹話、草包。蔣萬安團隊最高顧問、前北市副市長邱文祥今提出數據反擊，並批柯文哲8年找不出方法解決長照困境。

柯文哲認為，除非聯醫現在占床率很差，否則不可能挪出500床做長照，直言這一看就是沒有管過醫院的，對醫院、醫療體系很清楚的不會講這種話，「這是幹話」，並批蔣萬安「草包」。

對此，邱文祥今天在臉書發文指出，六都長照需求，台北市排名第一，柯文哲身為台北市的大家長8年，找不出方法解決長照困境，還用粗鄙的言詞「幹話」、「草包」批判蔣萬安提出的長照三箭，「令我及絕大多數的台北市民感到痛心、失望！」

邱文祥說，柯文哲當年與他一起考上陽明醫學系，柯唸了1年轉學台大，「你說蔣萬安沒有管過醫院，但是你在台大醫院的行政職是一名急重症醫療部主任，這個位置也真的沒有管過跨領域且複雜的醫院！後來你擔任了市長，此職位日理萬機，相信你更沒有時間去深刻了解聯醫的真實運作。」

邱文祥表示，柯文哲說「幹話」，這實在不是高級知識份子應該說出口的話，但是大家撇開情緒性的話語，就事論事來看台北市的長照課題。

他說，首先，來看個簡單的數學問題。台北市聯合醫院，由衛福部批准的可用床位數是2975床，而現在開了2100床。另外，以聯醫現況的占床率80％ 來計算：2975-2100= 875，2100 x 20％=420，875＋420=1295床。

邱文祥強調，這數字一目了然，顯見北市聯醫院可以有1295床的擴床空間，是可能挪做長照之用，他當然知道醫療跟長照的管理機構及制度是完全不一樣的，而蔣萬安也很明智地提出，在不影響市聯醫醫療量能及員工權益的大前提下，轉型開設500床由長照機構來管理，這是可以幫助真正需要的市民，最迅速、最實際的作法。

最後，邱文祥表示自己想跟柯文哲說，聯合醫院仁愛院區要等1年多才有護理之家的床位，柯市長，要解決「一床難求」，「非不能也，是不為也！」此更是所有需要長期照護床的家庭、心中的苦，你知道嗎？