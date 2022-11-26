九合一選舉持續開票，無黨籍台北市長候選人黃珊珊目前仍居第三名，而競選團隊表示，黃珊珊預計7點20分抵達競選總部並發表談話，而民眾黨主席柯文哲稍晚也會前來，與黃珊珊一同感謝支持者。
黃珊珊於4點開票時，一度領先藍綠對手，不過隨後便被國民黨籍蔣萬安、民進黨籍陳時中陸續超車，接著票數拉開距離，即便現場的支持者仍堅信會逆轉勝，仍不敵開票事實，而黃珊珊也將於7點20分抵達競選總部發表談話。
九合一選舉持續開票，無黨籍台北市長候選人黃珊珊目前仍居第三名，而競選團隊表示，黃珊珊預計7點20分抵達競選總部並發表談話，而民眾黨主席柯文哲稍晚也會前來，與黃珊珊一同感謝支持者。
黃珊珊於4點開票時，一度領先藍綠對手，不過隨後便被國民黨籍蔣萬安、民進黨籍陳時中陸續超車，接著票數拉開距離，即便現場的支持者仍堅信會逆轉勝，仍不敵開票事實，而黃珊珊也將於7點20分抵達競選總部發表談話。
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