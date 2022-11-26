九合一大選26日晚間開票後，台北市長候選人陳時中（中）表示是自己的努力不夠，感謝選民的支持。（姚志平攝）

民進黨台北市長候選人陳時中宣布落選(邱新博攝)

民進黨台北市長候選人陳時中宣布落選(邱新博攝)

2022九合一選舉現正開票中，國民黨籍的台北市長候選人蔣萬安領先民進黨籍的陳時中2萬多票，陳時中也在將近7點時到競選總部發表感言。陳時中先表示，感謝支持者的支持，「我讓大家失望了」，他也透漏有打給蔣萬安，也呼籲大家一起在未來支持蔣萬安。

在陳時中上台之前，前副總統陳建仁、立委吳思瑤率先發表感言，陳建仁談到後面甚至還哽咽。

陳時中先對支持者表達感謝，「謝謝大家，我讓台北失望了」，陳時中說，幾個月來謝謝大家，在拜票行程中望著我期待的眼神，希望可以實現共同的夢想，帶領城市前往改變的方向。現在台北市民選擇了另外一位未來市長，「希望大家和我一起誠摯的祝福蔣萬安」，因為台北市是熱愛的故鄉，不管怎麼樣都會誠摯的祝福。

陳時中，他來之前有先打電話給蔣萬安，他呼籲，愛台北的力量要超越政黨的分歧，未來一起給蔣萬安支持，讓他把台北市治理的很好。

陳時中話鋒一轉表示，對於敗選是自己努力不夠，致上最深的歉意，「很抱歉，我努力不夠」。陳時中說，結果讓大家感到很失望，但不能絕望，民進黨失敗過很多次，但從來沒有被打敗，要擦乾眼淚重新站起來。

陳時中最後說，參選是不可思議的旅程，謝謝身邊的朋友陪他走過這100多天。他呼籲大家繼續支持蔡英文總統，把台灣穩住。面對疫後經濟的挑戰，形勢還是很嚴峻，不能一次地方選舉的失敗，而亂了陣腳。

他到現在還是非常的期待，所有選舉的紛爭，到此為止，不要再對立，未來的市長把台北治理好，和諧的讓台北更好，台灣共好。