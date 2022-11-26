台北市長選戰，民進黨候選人陳時中不敵國民黨候選人蔣萬安，綠營支持者難過落淚，陳時中競選總部榮譽總幹事前副總統陳建仁發表感言時更是講到哽咽。即使如此，陳建仁也強調，雖然陳時中敗選，但他仍是世界上公認的傑出防疫指揮官，此番言論引起網友們熱烈討論，更慘遭一句「誰說的」吐槽。

陳建仁發表感言時，先是提到過去137天裡，看到大家為台灣、為台北挺身而出，阿中也在這次選戰盡了最大努力，感謝他這樣努力，為台北找出最好的發展政見，「我們跌倒了，站起來會勇敢向前走，感謝台灣人民一路相挺到現在。」

隨後，陳建仁也提到，在這一場選戰當中，雖然沒有辦法贏得勝利，但是他（陳時中）仍然是世界上公認的傑出防疫指揮官，「阿中仍然是在台灣衛生福利的工作上造福台灣2300萬的人民，像是C型肝炎的治療、長照2.0及健保改革，都為我們全民的健康做出最大貢獻。」

此言一出引發PTT網友們熱議，許多人直嗆「誰說的」、「有這件事」、「並沒有，想太多」打臉陳建仁，還有很酸「活在平行世界？」、「回去同溫層吧」、「誰公認的啦哈哈哈」、「真愛說笑，到底誰說的」、「輸成這樣，不要活在同溫層了。」